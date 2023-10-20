У "Інформаційному спротиві" пояснили, чому Україні поки не дають ракети TAURUS

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У ракет TAURUS є трошки інша проблематика. TAURUS за своїм функціоналом дуже схожі на ракети Storm Shadow та SCALP-EG. Це також дозвукова крилата ракета авіаційного базування, але є один дуже суттєвий нюанс, який полягає у тому, що Storm Shadow та SCALP-EG вдалося інтегрувати у старий радянський фронтовий бомбардувальник Су-24, який ми зараз використовуємо. А от у TAURUS з цим проблеми, бо можливість інтеграції такої ракети в цей літак, скажімо так, під великим питанням. Тому, я не виключаю того факту, що разом з TAURUS нам повинні будуть передавати безпосередньо і носій. А раніше передавати ці ракети немає жодного сенсу", - пояснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

За його словами, найбільш вірогідним носієм під TAURUS може бути або Eurofighter Typhoon (багатоцільовий винищувач четвертого покоління – ред.), або Saab Gripen (шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab – ред.).

"І тут, до речі, згадаймо, коли з'явилась перша інформація про те, що українські пілоти проходять також підготовку на Saab Gripen. Відповідно, виникає питання: навіщо вчитися керувати Gripen, якщо ми будемо отримувати F-16? Кокпіти цих винищувачів (англ. cockpit - місце для пілота, кабіна керування – ред.) дуже схожі за ергономічністю та функціональністю між собою. Відповідно, як базова підготовка, це також можливо. Але чому не в іншу якусь країну підправили наших пілотів на підготовку, де також є F-16, а саме на Saab Gripen? Тому, я не виключаю, що саме TAURUS будуть передані Україні тоді, коли у нас будуть підготовлені пілоти, які зможуть керувати Gripen", - резюмував Олександр Коваленко.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря - поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

Своєю чергою, Шольц наразі не планує надавати Україні ракети Taurus, але може дати більше боєприпасів для Patriot.

19 жовтня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що наразі Берлін не планує надавати Україні далекобійні ракети Taurus: український уряд вже поінформували про це рішення