Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Нещодавнє розгортання російських військ у Білорусі в листопаді 2022 року, ймовірно, є частиною зусиль Росії посилити російський навчальний потенціал і провести інформаційну операцію, націлену на Україну та Захід - щоб не готуватися знову атакувати Україну з Півночі", - йдеться в повідомленні.

Експерти зауважили, що супутникові знімки з середини листопада вказують на збільшення російської техніки, зокрема основних бойових танків на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Бресті. Кількість спостерігається приблизно на одну бригаду.

А моніторингова організація "Беларускі Гаюн" повідомила про те, що Кремль перекинув туди ж 15 зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2" і 10 одиниць невизначеного інженерного обладнання до Бреста.

"Ці дислокації, ймовірно, підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі", - йдеться в повідомленні.

В Інституті нагадують, 28 листопада український Генштаб повідомив, що, за його оцінками, російські сили перекинуть невизначені елементи ("деякі підрозділи") з Білорусі в невизначений район після того, як підрозділи "набудуть бойової спроможності".

"Ця заява підтверджує кілька оцінок ISW, що бойові втрати серед російських інструкторів і стреси, пов’язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал Росії, ймовірно, збільшивши залежність Росії від білоруського навчального потенціалу", - кажуть аналітики.

Кремль також, ймовірно, прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва та запобігти їх використанню на Півдні та Сході, вважають в ISW.

"За оцінкою ISW, білоруські війська малоймовірно атакуватимуть Україну", - додають експерти.

Станом на кінець жовтня, у Білорусі було до 4 тис. російських військових.

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі

25 листопада Центр національного спротиву білоруського підпілля повідомили, що російське командування перекинуло до Білорусі близько 12 тис. мобілізованих військових.

А Владислав Селезньов, полковник Збройних Сил України, зазначив, що, у найближчій перспективі навчальні центри на території Білорусі будуть використовуватися для підготовки особового складу збройних сил РФ і не будуть спрямовані на білоруський напрямок.

25 листопада ГУР України запевнило, що білоруська армія не атакуватиме територію нашої країни наприкінці листопада.

Вже 26 листопада Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Лансінга зазначив, що Росія розглядає варіант з вбивством самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, задля втягнення країни у війну проти України.

Українська розвідка вважає, що інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально РФ. Але якщо країна все ж спробує вдертися на українську територію, то це стане для неї "самогубством".

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