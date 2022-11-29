У ISW сказали, яку мету переслідує Кремль, розгорнувши знову війська в Білорусі
РФ намагається посилити російський навчальний потенціал і провести інформаційну операцію, націлену на Захід, розгорнувши війська на території Білорусі у листопаді
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
"Нещодавнє розгортання російських військ у Білорусі в листопаді 2022 року, ймовірно, є частиною зусиль Росії посилити російський навчальний потенціал і провести інформаційну операцію, націлену на Україну та Захід - щоб не готуватися знову атакувати Україну з Півночі", - йдеться в повідомленні.
Експерти зауважили, що супутникові знімки з середини листопада вказують на збільшення російської техніки, зокрема основних бойових танків на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Бресті. Кількість спостерігається приблизно на одну бригаду.
А моніторингова організація "Беларускі Гаюн" повідомила про те, що Кремль перекинув туди ж 15 зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2" і 10 одиниць невизначеного інженерного обладнання до Бреста.
"Ці дислокації, ймовірно, підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі", - йдеться в повідомленні.
В Інституті нагадують, 28 листопада український Генштаб повідомив, що, за його оцінками, російські сили перекинуть невизначені елементи ("деякі підрозділи") з Білорусі в невизначений район після того, як підрозділи "набудуть бойової спроможності".
"Ця заява підтверджує кілька оцінок ISW, що бойові втрати серед російських інструкторів і стреси, пов’язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал Росії, ймовірно, збільшивши залежність Росії від білоруського навчального потенціалу", - кажуть аналітики.
Кремль також, ймовірно, прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва та запобігти їх використанню на Півдні та Сході, вважають в ISW.
"За оцінкою ISW, білоруські війська малоймовірно атакуватимуть Україну", - додають експерти.
- Станом на кінець жовтня, у Білорусі було до 4 тис. російських військових.
- 27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі
- 25 листопада Центр національного спротиву білоруського підпілля повідомили, що російське командування перекинуло до Білорусі близько 12 тис. мобілізованих військових.
- А Владислав Селезньов, полковник Збройних Сил України, зазначив, що, у найближчій перспективі навчальні центри на території Білорусі будуть використовуватися для підготовки особового складу збройних сил РФ і не будуть спрямовані на білоруський напрямок.
- 25 листопада ГУР України запевнило, що білоруська армія не атакуватиме територію нашої країни наприкінці листопада.
- Вже 26 листопада Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Лансінга зазначив, що Росія розглядає варіант з вбивством самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, задля втягнення країни у війну проти України.
- Українська розвідка вважає, що інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально РФ. Але якщо країна все ж спробує вдертися на українську територію, то це стане для неї "самогубством".
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