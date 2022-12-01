 У Херсоні 3 і 4 грудня медики з Ізраїлю прийматимуть пацієнтів

Про це на телеграм-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

Українсько-ізраїльська місія медичних волонтерів FRIDA буде надавати консультації безкоштовно.

"Спеціалісти різного профілю безкоштовно прийматимуть людей 3 та 4 грудня з 10:00 до 15:00 у Херсонській міській клінічній лікарні імені Афанасія і Ольги Тропіних за адресою вул. Комарова, 2. Додаткова інформація та орієнтовний запис за номерами телефонів:⠀+380 (50)-208-99-09, +380 (93)-444-07-07", – зазначив у дописі Ярослав Янушевич.

Якщо немає можливості сконтактувати телефоном, у ОВА просять приходити за вказаною адресою.

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