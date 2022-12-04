У Херсоні 70 відсотків містян отримають воду

Про це на телеграм-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Сьогодні у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 з нормальним тиском. Тож у 70% містян з'явиться вода у домівках", – зазначено у повідомленні.

Як ми раніше повідомляли, 18 листопада, на залізничному вокзалі Херсона відновили водопостачання.

Херсон забезпечено електрикою на 65%

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

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