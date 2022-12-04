У Херсоні 70 відсотків містян отримають воду
У Херсоні відновлено роботу насосної станції, що забезпечує водопостачання для 70% містян
Про це на телеграм-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Сьогодні у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 з нормальним тиском. Тож у 70% містян з'явиться вода у домівках", – зазначено у повідомленні.
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