У Києві прощаються із загиблим унаслідок обстрілу Миколаєва подружжям Вадатурських

Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Церемонія проходить у Володимирському кафедральному соборі в Києві. Перед храмом встановили інсталяцію з фотографій, на яких зображено життя Олексія Вадатурського та його бізнес-діяльність. Попрощатися з підприємцем та Героєм України прийшли понад сотня людей. Тіла загиблих поховають у Миколаєві.

Подружжя Вадатурських загинуло внаслідок російського обстрілу міста Миколаїв 31 липня.

Довідково. Олексій Опанасович Вадатурський (нар. 8 вересня 1947, с. Бендзари, Балтський район, Одеська область) — український агропідприємець. Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства "НІБУЛОН", віце-президент Української зернової асоціації (з лютого 2005).

У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 млн доларів, Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.

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