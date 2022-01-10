У Києві відбулась акція на підтримку народу Казахстану

Про це повідомив Укрінформ.



На акції було близько сотні людей, які тримали прапори України, Білорусі та Казахстану.



"Під посольством Казахстану - акція солідарності з народом Казахстану, акція нагадування про дотримання прав і свобод людини навіть у таких складних умовах, які зараз склалися там. Також ми висловлюємо занепокоєння введенням іноземних військ на територію Казахстану... Сьогодні прийшли не тільки українські правозахисники, а і білоруські колеги, оскільки вбачають багато спільного між тим, що відбувається в Білорусі й Казахстані", - сказав координатор проєкту "Без кордонів" Максим Буткевич.

Мітингувальники закликали до врегулювання конфлікту з дотриманням законодавства країни та міжнародних забов‘язань, а також засуджують введення в країну контингенту ОДКБ.

Активісти закликали влади України та країн ЄС адаптувати політику для потенційних біженців із Казахстану.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

МЗС України засудило насильство під час подій у Казахстані.

Посольство Казахстану назвало "вкидом" повідомлення про нібито український слід у протестах