У Києві відбулась акція на підтримку народу Казахстану
Біля посольства Казахстану в Києві пройшла акція солідарності
Про це повідомив Укрінформ.
На акції було близько сотні людей, які тримали прапори України, Білорусі та Казахстану.
"Під посольством Казахстану - акція солідарності з народом Казахстану, акція нагадування про дотримання прав і свобод людини навіть у таких складних умовах, які зараз склалися там. Також ми висловлюємо занепокоєння введенням іноземних військ на територію Казахстану... Сьогодні прийшли не тільки українські правозахисники, а і білоруські колеги, оскільки вбачають багато спільного між тим, що відбувається в Білорусі й Казахстані", - сказав координатор проєкту "Без кордонів" Максим Буткевич.
Мітингувальники закликали до врегулювання конфлікту з дотриманням законодавства країни та міжнародних забов‘язань, а також засуджують введення в країну контингенту ОДКБ.
Активісти закликали влади України та країн ЄС адаптувати політику для потенційних біженців із Казахстану.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- МЗС України засудило насильство під час подій у Казахстані.
- Посольство Казахстану назвало "вкидом" повідомлення про нібито український слід у протестах
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