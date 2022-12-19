Про це інформує в телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик»" - і перехід між ними", - написав мер столиці.

Повідомляється, що ці станції були зачиненими від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, 22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.

До онлайн-мапи Пунктів незламності внесли зміни. Зокрема відтепер відображатимуться три основні категорії. Сайт "Пунктів незламності".

Київська влада сподівається, що у разі тривалого блекауту вистачить внутрішніх потужностей, щоб метрополітен не зупиняв роботу.

У Києві на 19 станціях метрополітену можна зарядити телефони та інші гаджети через USB.

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