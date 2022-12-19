У Києві відкриють станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", що були зачинені з початку повномасштабного вторгнення РФ
20 грудня у столиці знову відкриють станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", а також перехід між ними, які були закриті від 24 лютого
Про це інформує в телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко.
"Завтра відкриємо дві станції столичного метрополітену - "Майдан Незалежності" та "Хрещатик»" - і перехід між ними", - написав мер столиці.
Повідомляється, що ці станції були зачиненими від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Нагадаємо, 22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.
- До онлайн-мапи Пунктів незламності внесли зміни. Зокрема відтепер відображатимуться три основні категорії. Сайт "Пунктів незламності".
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- У Києві на 19 станціях метрополітену можна зарядити телефони та інші гаджети через USB.
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