У книжкових крамницях Москви почали продавати нові карти РФ з чотирма окупованими областями України
До книгарень Москви надійшли карти, на яких зображені "нові суб'єкти" РФ: Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області України у своїх адміністративних межах
Про це повідомило російське інформагентство РБК.
У видавництві "Атлас Принт" виданню уточнили, що було випущено кілька таких настінних карт Росії, Євразії та світу, а також атлас світу. Відвантаження карт у магазини почалося на початку цього тижня.
На нових картах у складі Росії зображені в тому числі й ті райони областей України, які зараз перебувають під контролем українського уряду, наприклад, обласні центри Запорізької та Херсонської областей.
Раніше торгові мережі зупиняли замовлення на карти на тлі обговорення держдумою Росії законопроєкту про протидію екстремізму, який прирівнює до екстремістських матеріалів карти, які "оспорюють територіальну цілісність Росії". Поправки передбачають заборону таких карт і запровадження за це адміністративного покарання: для громадян до 15 діб арешту або штраф, для юридичних осіб – призупинення роботи або штраф від 100 тисяч до мільйона рублів.
- Президент РФ Володимир Путін наказав до березня окупувати Донецьку та Луганську області в їхніх адміністративних межах.
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