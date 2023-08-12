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У Кракові виявили наліпки з запрошенням долучатися до ПВК Вагнера

12 серпня, 2023 субота
01:05
Світ на фото наклейка з рекламою ПВК Вагнера у Кракові

У польському місті Краків виявили в декількох місцях наклейки із запрошенням до російської ПВК Вагнера. За справу взялася поліція

Про це повідомила Gazeta Krakowska.

Про одну з таких наліпок розповів у соцмережі радник Кракова Лукаш Вантух. Раніше у соцмережах поширили фото зі схожою наклейкою в одному з громадських туалетів міста. На наклейці міститься напис: "Ми тут. Приєднуйтесь до нас". Крім того, на стікері є підпис "Група ПВК Вагнера" та QR-код, який при скануванні спрямовує на російськомовний сайт.

Поліція повідомила, що після інформації про появу таких наклейок їх виявили у кількох місцях Кракова. Оскільки вони розташовані в різних частинах міста, справу взялося розслідувати Головне управління міської поліції.

"Ми збираємо заявки, фотографуємо наліпки й будемо розбиратися. Наразі важко сказати більше, бо це лише перший день", – прокоментував виданню черговий Малопольської поліції.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

25 липня, до Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями. У колоні щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Також стало відомо, хто очолив вагнерівців у Білорусі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Цього ж дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору. Також стало відомо, що Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської ПВК Вагнера.  

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією.

4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні.  

6 серпня на латвійсько-білоруському державному кордоні прикордонники з Білорусі допомогли чотирьом мігрантам пробратися через паркан і незаконно потрапити до сусідньої країни. У Литві назвали це провокацією. 

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії.

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами. Для підсилення прикордонної служби на межі з Білоруссю Польща збирається утримувати 10 тисяч військових.

Росія
Польща
Білорусь
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