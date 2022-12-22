Про це інформує CNN з посиланням Пєскова.

"Поки що ми можемо з жалем констатувати той факт, що ні Байден, ні Зеленський не сказали жодних слів, які можна було б сприйняти як потенційну готовність прислухатися до стурбованості Росії", - сказав речник Кремля.

У четвер Пєсков наголосив, що жодного разу Зеленському не було винесено попередження "про непродовження варварських обстрілів житлових будинків у населених пунктах Донбасу", до того ж "справжніх закликів до миру не було".

Проте, видання наголошує, що під час свого звернення до Конгресу США Зеленський презентував план миру з 10 пунктів, який розробила Україна.

Водночас росЗМІ Пєсков сказав, що на зустрічі президента США Джо Байден і його українського колеги Володимира Зеленського, обговорили продовження війни Штатів через "непрямих боїв проти Росії до останнього українця".

Нагадаємо, Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України".

Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом та виступив на спільній пресконференції.

Також він виступив перед конгресом США, якому подарував прапор від захисників Бахмута.

Крім того, Зеленський розповів під час виступу у конгресі США, що ми перемогли Кремль у боротьбі за розуми людей світу, а тепер мусимо здолати на полі бою.

Посол Росії в США заявив, що візит Володимира Зеленського до Вашингтона показав, що ні Сполучені Штати, ні президент України не готові до миру.

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