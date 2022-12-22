У Кремлі пожалілися, що ні Байден, ні Зеленський не виявили "готовності прислухатися до стурбованості Росії" в США
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ані президент США Джо Байден, ані його український колега Володимир Зеленський не виявили "потенційної готовності прислухатися до стурбованості РФ" під час візиту до Штатів
Про це інформує CNN з посиланням Пєскова.
"Поки що ми можемо з жалем констатувати той факт, що ні Байден, ні Зеленський не сказали жодних слів, які можна було б сприйняти як потенційну готовність прислухатися до стурбованості Росії", - сказав речник Кремля.
У четвер Пєсков наголосив, що жодного разу Зеленському не було винесено попередження "про непродовження варварських обстрілів житлових будинків у населених пунктах Донбасу", до того ж "справжніх закликів до миру не було".
Проте, видання наголошує, що під час свого звернення до Конгресу США Зеленський презентував план миру з 10 пунктів, який розробила Україна.
Водночас росЗМІ Пєсков сказав, що на зустрічі президента США Джо Байден і його українського колеги Володимира Зеленського, обговорили продовження війни Штатів через "непрямих боїв проти Росії до останнього українця".
- Нагадаємо, Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України".
- Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.
- Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом та виступив на спільній пресконференції.
- Також він виступив перед конгресом США, якому подарував прапор від захисників Бахмута.
- Крім того, Зеленський розповів під час виступу у конгресі США, що ми перемогли Кремль у боротьбі за розуми людей світу, а тепер мусимо здолати на полі бою.
- Посол Росії в США заявив, що візит Володимира Зеленського до Вашингтона показав, що ні Сполучені Штати, ні президент України не готові до миру.
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