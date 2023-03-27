Про це повідомляють російські ЗМІ.

Це прессекретар Володимира Путіна сказав, відповідаючи на запитання, чи вплине на позицію Москви щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусії негативна реакція Заходу.

"На плани Росії така реакція, безумовно, вплинути не може. Президент все пояснив у своїй заяві, яку він зробив в інтерв'ю в суботу. До цього додати нічого", - сказав Пєсков.