У лікарні Німеччини прибули нові тяжко поранені внаслідок війни українці, - ЗМІ

Про це повідомило видання Bild.

Міністерство соціальних справ Бранденбурга оголосило, що 17 людей із серйозними пораненнями та їхні супутники прибули в середу до аеропорту Берлін-Бранденбург неподалік Шьонефельда.

Раніше їх перевезли з України до Польщі, а потім вивезли до Німеччини.

Наприкінці травня поранених з України було вперше доставлено для лікування до Берліна та Бранденбурга, йдеться в повідомленні.

Жодної додаткової інформації про пацієнтів не повідомляють.

25 травня канцлер Австрії запропонував взяти на лікування та реабілітацію до сотні поранених жінок та дітей з України.

У червні до аеропорту німецького Гамбурга прибув літак Scandinavian Airlines із пораненими українцями. Також повідомлялось, що на початку червня до Баварії для лікування доставлено 35 поранених українців, яких привезли спеціальним рейсом літака Бундесверу.

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