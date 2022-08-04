Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"У лісі на Київщині затримано групу чоловіків, підозрюють, що це ДРГ. Спеціальний підрозділ, виконуючи бойове завдання у лісовій частині Бучанської громади, відстежуючи диверсійно-розвідувальні групи ворога, затримали групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять у хащах", - наголосили у відомстві.

Порушників негайно передали співробітникам СБУ, щоб встановити їхні наміри.

7 квітня в Києві на час воєнного стану заборонили відвідувати ліси та заїжджати до них.

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