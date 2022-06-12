Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграм.

"Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина", – написав він.

Лисичанськ щодня отримує гуманітарні вантажі, а звідти їх машиною забирають по інших населених пунктах області, зазначив Гайдай.

Хоча загрози оточення українських військ на Луганщині немає, тривають важкі бої, зокрема - у Гірській громаді.

Описуючи сиутацію у Сєверодонецьку, Гайдай зазначив: Росія знищила два з трьох мостів, що ведуть до міста.

"Третій - цілий день під обстрілами, він старий та критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть - великий ризик обвалу. У разі руйнування цього шляхопроводу - обласний центр буде відрізано", – вказав Гайдай.

Він додав, що евакуації з Сєвєродонецька немає.

"Зважаючи на останні події, єдиний варіант виходу з міста - це пішки вцілілим мостом, бо автобуси не проїдуть - але це вкрай небезпечно. Ми проробляємо можливість евакуації з обласного центру з Іриною Верещук. Маємо надію, що організований вихід із міста стане можливим, але для цього маємо отримати гарантії безпеки", – пояснив голова ОВА.

Він також вказав, що на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних мешканців, з них 40 - це діти.

"Іноді військовим вдається когось евакуювати", – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку основні зусилля Росія зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.