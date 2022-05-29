Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Це була тяжка доба для міста: авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки. Російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості", – пише очільник Луганщини.

У Сєвєродонецьку ворог продовжує штурм, бої тривають і нині. Ще 13 будинків зруйновані.

Крім того, в районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Утім, поблизу Устинівки Росія нанесла авіаудари.

Відомо, що у Гірському руйнувань зазнали 11 будинків, у Тошківці – сім, Врубівці – шість та ще два у Нирковому.

28 травня на фронті відбито сім атак росіян, знищено один танк та шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10".

Російські війська 27 травня розпочали прямий штурм Сєвєродонецька. Місто повністю не оточили. Російські окупаційні війська здійснили невдалу спробу штурму Сєвєродонецька на Луганщині та після втрат відійшли на раніше зайняті позиції.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, Сєвєродонецьк важливий на цьому етапі війни лише для того, щоб Москва могла повністю заявити про захоплення Луганщини, утім це не дасть Росії жодної значної військової чи економічної вигоди.

Нагадаємо, як повідомляв голова ВЦА Стрюк, Сєвєродонецьк зазнає перехресних обстрілів з трьох боків.

Росіяни продовжують щільно обстрілювати Луганську область, у Сєвєродонецьку четверо загиблих в одній багатоповерхівці.

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