У Литві затримали трьох українців, які нелегально перевозили мігрантів у ЄС

Про це повідомила Служба охорони державного кордону Литви, передає Delfi.



Українців затримали у Калварійському управлінні Литви, вони рухалися у бік Польщі. Порушники переправляли трьох іракців - сімейну пару та дитину.



За це громадянам України загрожує штраф, арешт або позбавлення волі строком до шести років.



Зазначається, що цього року литовські прикордонники почали 55 судових проваджень щодо незаконної переправки людей через держкордон та затримали 81 особу.



Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

15 листопада Міноборони Польщі повідомило, що на кордоні з Білоруссю перебуває близько 3,5 тис. мігрантів, а з білоруського боку лунали постріли.

Учора, 15 листопада, група мігрантів з Білорусі штурмувала польський кордон у районі Кузниці.

У вівторок, 16 листопада, семеро польських поліцейських постраждали під час спроби мігрантів прорватись через кордон.