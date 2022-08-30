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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Миколаєві прогриміли вибухи, є загиблий

У Миколаєві прогриміли вибухи, є загиблий

30 серпня, 2022 вiвторок
15:13
війна з Росією Миколаїв

Близько другої години дня у Миколаєві прогриміли вибухи. Відомо, що одна людина загинула та ще одна поранена

Про це інформує в телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"На жаль, маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого. Прошу всіх бути максимально обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби", - написав Сєнкевич.

О 14:16 Суспільне повідомляло про вибухи в Миколаєві.

  • Ірина Верещук повідомила, що в Миколаївській області можуть оголосити обов'язкову евакуацію.
  • Також у Миколаєві затримали ворожого коригувальника, який надавав координати закладів освіти окупантам.
  • У ніч на 29 серпня російські війська обстрілювали Миколаївський та Баштанський райони, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. 
  • У Миколаєві удень 29 серпня росіяни обстріляли ракетами будинки й навчальні заклади, двоє цивільних загинули, ще 24 поранені.

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Миколаїв
російська армія
Миколаївщина
окупанти
ракетний удар
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2022, вiвторок
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