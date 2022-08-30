У Миколаєві прогриміли вибухи, є загиблий
Близько другої години дня у Миколаєві прогриміли вибухи. Відомо, що одна людина загинула та ще одна поранена
Про це інформує в телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"На жаль, маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого. Прошу всіх бути максимально обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби", - написав Сєнкевич.
О 14:16 Суспільне повідомляло про вибухи в Миколаєві.
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