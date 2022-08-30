Про це інформує в телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"На жаль, маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого. Прошу всіх бути максимально обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби", - написав Сєнкевич.

О 14:16 Суспільне повідомляло про вибухи в Миколаєві.

Ірина Верещук повідомила, що в Миколаївській області можуть оголосити обов'язкову евакуацію.

Також у Миколаєві затримали ворожого коригувальника, який надавав координати закладів освіти окупантам.

У ніч на 29 серпня російські війська обстрілювали Миколаївський та Баштанський райони, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

У Миколаєві удень 29 серпня росіяни обстріляли ракетами будинки й навчальні заклади, двоє цивільних загинули, ще 24 поранені.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb