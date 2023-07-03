У міноборони Польщі оцінили ймовірність застосування Росією ядерної зброї
Заступник міністра нацоборони Польщі Марчін Очепа вважає, що застосування Росією ядерної зброї є малоймовірним, але повністю виключати такий варіант не можна
Про це пише Rzeczpospolita.
На переконання заступника міністра оборони Польщі, Путін припустився стратегічної помилки, атакувавши Україну, це "початок кінця його правління".
"Тому ми спостерігатимемо низку дій, перипетій, часто хаотичних. Це не змінює того факту, що хоча ми не можемо повністю виключити використання ним ядерної зброї, це малоймовірно", - сказав Очепа.
Разом з тим він наголосив, що Польща залежно від розвитку подій у РФ і Білорусі може приєднатися до Nuclear Sharing.
"Ми сигналізуємо нашим союзникам, що якщо наступальний потенціал Росії продовжуватиме наближатися до наших кордонів, ми, як НАТО, повинні надіслати сигнали про нашу готовність посилити наш оборонний потенціал", - сказав Очепа.
Що відомо про ядерну загрозу з боку РФ
25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.
У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".
14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ.
16 червня Путін повідомив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.
30 червня стало відомо, що Польща звернулася до НАТО з проханням долучитись до участі в програмі Nuclear Sharing.
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