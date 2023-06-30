Польща заявила про готовність розмістити в себе ядерну зброю НАТО з огляду на загрози від РФ
У зв'язку з розміщенням російської ядерної зброї в Білорусі Польща звернулася до НАТО з проханням долучитись до участі в програмі Nuclear Sharing
Про це на пресконференції в Брюсселі заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"У зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми ще більше закликаємо весь НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing", - сказав очільник уряду.
При цьому він наголосив, що остаточне рішення залежатиме від американських партнерів.
"Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні. Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін посилює всілякі загрози", - додав Моравецький.
Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу. Він надає ядерні боєголовки державам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в межах Nuclear Sharing американську ядерну зброю розміщено в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.
Що відомо про ядерну зброю РФ у Білорусі
25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.
У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.
14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.
16 червня Путін повідомив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.
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