Про це на пресконференції в Брюсселі заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"У зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми ще більше закликаємо весь НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing", - сказав очільник уряду.

При цьому він наголосив, що остаточне рішення залежатиме від американських партнерів.

"Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко в цьому відношенні. Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін посилює всілякі загрози", - додав Моравецький.

Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу. Він надає ядерні боєголовки державам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в межах Nuclear Sharing американську ядерну зброю розміщено в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Що відомо про ядерну зброю РФ у Білорусі

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.

31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

16 червня Путін повідомив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.