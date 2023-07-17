Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що міністерство оборони Росії почало звільняти командирів із деяких найбільш боєздатних частин і з’єднань російської армії та, схоже, прискорює ці зусилля.

За даними ISW, нещодавнє звільнення командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-полковника Івана Попова та повідомлення про звільнення командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова призвели до подальших обговорень інших нещодавніх звільнень та арештів.

Аналітики вважають, що така криза у ворожій армії може погіршити російські можливості проводити тактичні наступальні операції на півдні.

В Інституті пояснили, що російські оборонні операції на півдні України відбуваються за схемою, за якою один ешелон російських військ уповільнює та деградує, атакуючи українські сили. У той час другий ешелон не контратакує з підготовлених оборонних позицій, щоб відбити український наступ.

У зведенні наголосили, що підрозділи 58-ї ООС та 7-ї дивізії ВДВ залучені в обороні районів західної Запорізької області та, ймовірно, вже відчувають серйозні проблеми з моральним духом у зв’язку з суперечками навколо звільнених командирів.

Експерти додають, що українські атаки також відбуваються вздовж швів російської оборони між різними формуваннями та підрозділами в деяких районах, і проблеми з непідпорядкуванням і командуванням і контролем можуть призвести до відсутності згуртованості між цими підрозділами, що обороняються. Однак наразі ISW не спостерігав прямих ознак цих подій

"Повідомлення про звільнення та арешти командирів, які керують бойовими частинами та формуваннями, схоже, пов’язані з випадками непокори", - йдеться у звіті ISW.

Водночас зазначається, що непокора серед командирів поширюється на деяких їхніх солдатів. Аналітики відзначають, що хронічне ігнорування Кремлем російського командування, ймовірно, заважає Шойгу та Герасимову в їхніх спробах придушити непокору та встановити повний контроль над російською армією в Україні.

Посилення динаміки непокори серед російських командирів в Україні може спонукати інших членів командування до більш відвертого протистояння російському військовому керівництву.

"Очевидна криза в російському командуванні та відповідні моральні наслідки, які вона може спричинити, ймовірно, погіршать російські можливості проводити тактичні наступальні операції, які мають вирішальне значення для російської еластичної оборони на півдні України", - констатують в ISW.

Чистки у військовому керівництві РФ

Ще 28 березня аналітики Інституту вивчення війни відзначали чутки про відставку командувачів Східного та Західного військових округів армії РФ - Рустама Мурадова та Євгена Нікіфорова.

Згодом чутки підтвердилися й у квітні генерала-полковника Мурадова звільнили з посади командувача Східного військового округу (СВО), а також відсторонили від командування в Україні.

29 червня видання Financial Times інформувало, що командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Натомість донька Суровікіна у коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ спростувала арешт генерала.

5 липня в Інституті зазначали, що військовий заколот Пригожина у РФ загострив розбіжності серед російських силовиків. Генерали Сергій Суровікін і Юнус-Бек Євкуров перестали з’являтися на публіці.

Згодом у Daily Mail повідомили, що президент Росії Володимир Путін звільнив генерала Валерія Герасимова від керування російською армією в Україні. Саме його відставки вимагав ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин під час свого заколоту.

11 липня повідомлялося, що у Росії застрелили екскомандира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького - ймовірно, він причетний до удару "калібрами" по Вінниці минулого року.

12 липня стало відомо, що у РФ відсторонили командира 58 армії Івана Попова, який воює на Запорізькому напрямку - сам він стверджує, що це через доповідь про реальні проблеми Росії на фронті. Експерти ISW також припускали, що звільнення російського командира Попова через доповідь про проблеми росіян на фронті вказують на те, що оборона РФ в Україні, імовірно, крихка.