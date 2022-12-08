Про це повідомила поліція Молдови, пише "Європейська правда".

Увечері в середу до молдовської поліції через єдину службу 112 надійшло повідомлення про те, що на електронну пошту посольства України надійшло повідомлення про мінування приміщення установи.

"Після перевірки будівлі спеціалізованими службами тривога виявилася хибною. Підозрілих або вибухонебезпечних предметів не виявлено", – зазначається в повідомленні.

Поліційна інспекція молдовського району Буюкань намагається встановити особу автора дзвінка, а за фактом свідомо неправдивого повідомлення про вчинення терористичного акту відкрито кримінальне провадження.

Інцидент із посольством у Молдові став останнім у низці випадків, коли українські дипломатичні представництва за кордоном отримують погрози.

Нагадаємо, конверти з очима тварин, вибухівкою чи іншими погрозами почали надсилати до дипустанов України минулого тижня.

30 листопада співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби, схованої у конверті, в приміщенні дипустанови.

Напередодні, 6 грудня, підозрілий пакунок надіслали до посольства України в Румунії.

За інформацією очільника МЗС, станом на 7 грудня погрози отримала 31 українська дипломатична установа у 15 країнах світу.

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