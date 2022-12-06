У Молдові розглянуть резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму

Про це Гросу заявив в етері телеканалу Pro TV у понеділок, 5 грудня.

"Ми проаналізуємо цю заяву. Ми також обговоримо це з міністерством закордонних справ, ми обговоримо це в парламенті і виробимо позицію Республіки Молдова, парламенту щодо цих оцінок", – зазначив глава молдовського парламенту.

Гросу наголосив, що Молдова "повинна говорити прямо – Росія розпочала вторгнення проти України".

"Ми бачимо, які звірства вони там чинять. Це не протистояння між арміями, це не звичайна війна, це свідомий удар по критичній інфраструктурі. Це вбивання клину між громадянами, щоб вони виявили гнів чи обурення проти керівництва в Києві", – додав він.

Раніше Гросу вже обіцяв розглянути пропозицію депутата владної партії "Дія і солідарність" Думітру Алайба про визнання Росії "терористичним режимом" через звірства, які чинить російська армія у війні в Україні.

Нагадаємо, 23 листопада Європарламент під час голосування у середу підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Перед тим, 21 листопада, Парламентська асамблея НАТО також визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом. Схожі декларації раніше ухвалила низка європейських країн, зокрема Чехія, Литва, Латвія, а також Парламентська асамблея Ради Європи.

Відзначимо, 5 грудня під час масованого удару РФ по Україні на територію Молдови вдруге впала ракета. Вперше це сталось ще 31 жовтня.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb