Про це повідомляли російські проурядові телеграм-канали.

З відео видно, як люди в масках перекидають кувалди через паркан дипмісії, до самої будівлі вони не долітають.

В одному з каналів написали, що акт вандалізму є "відповіддю на неодноразові провокації проти російської дипмісії у Фінляндії".

Інцидент підтвердила в коментарі Helsingin Sanomat речниця МЗС Фінляндії Кароліна Романофф.

"Матеріальних збитків та людських жертв у зв'язку з інцидентом немає", – зазначила Романофф.

Вона додала, що інформації про людей, які вчинили акт вандалізму, наразі немає, і фінське зовнішньополітичне відомство розглядає подальші дії.

Відзначимо, що кувалда стала символом російського "безпредєлу", адже саме цим інструментом незаконне збройне формування ПВК "Вагнера" здійснило показову страту одного зі своїх найманців, який потрапив у полон, а потім повернувся у Росію після обміну.

Нагадаємо, Фінляндія разом зі Швецією після агресії Росії на Україну терміново вирішили приєднатися до НАТО.

Також країна активно приймає біженців з України, надає військову та гуманітарну допомогу нашій державі, а також ввела жорсткі обмеження на кордоні з Росією

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