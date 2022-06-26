У МВС України назвали три причини сьогоднішніх ракетних обстрілів

Про це він написав у telegram.

За словами Андрусіва, першою причиною є ембарго на купівлю золота, яке ввели США, Канада, Велика Британія і Японія.

"США, Канада, Велика Британія і Японія забанили імпорт російського золота. Франція підтримала ці кроки, але поки рішення не ухвалила. ЄС попросив детальніше вивчити це питання. Щоб було розуміння — це мінус 15 млрд доларів на рік російського бюджету", - сказав він.

Другою причиною є те, що прем'єр Британії Борис Джонсон застеріг від пошуку "поганого миру" з Росією та пообіцяв надавити на Францію та Німеччину.

"Борис Джонсон пообіцяв сьогодні надавити на Макрона і Шольца, щоб відмовити їх від нав’язування Україні "поганого миру". Думаю після ранкового обстрілу в Макрона і Шольца поменшало аргументів для своєї позиції", - повідомив радник очільника МВС.

Також ЗМІ повідомляли, що РФ "за кілька годин" до свого першого за сторіччя іноземного дефолту.

"Сьогодні останній день оплати 100 млн доларів по зовнішньому боргу РФ. Оскільки Путін заборонив це робити в доларах — завтра скоріше за все розпочнеться дефолт Росії. А ось це вже серйозно, а не різні "недосанкції", - додав Андрусів.

В ніч з 25 на 26 червня у Харкові пролунали потужні вибухи.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи. Постраждали щонайменше чотири людини. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину.

На Дніпропетровщині 26 червня росіяни обстріляли Зеленодольську громаду, поранили чоловіка й жінку, пошкодили будинки.

Генерал-майор Ігор Табурець, що очолює зараз Черкаську обласну державну адміністрацію, повідомив про два вибухи в районі Черкас. Внаслідок обстрілу один загиблий і п'ятеро травмованих.

Також 26 червня ППО на підльоті до Одеси знищила дві протикорабельні ракети.

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