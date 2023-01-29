У МЗС Італії відмовилися давати танки Україні та наполягли на перемовинах з РФ

Про це повідомляє агентство Nova з посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Ми не воюємо з Росією, ми нічого не маємо проти російського народу, і ніяких італійських танків в Україні не буде", - сказав він.

Міністр додав, що Італія працює на благо миру і готова відправити лише оборонну зброю. При цьому, на думку італійського міністра, президентові України Володимиру Зеленському та російському тирану Володимиру Путіну все-таки доведеться сісти за стіл переговорів.

"Зеленському і Путіну врешті-решт доведеться сісти за стіл переговорів. Сполучені Штати, Китай, Туреччина, Ватикан і, перш за все, ООН мають велике завдання знайти рішення", - додав Таяні.

Відомо, що на озброєнні Італії перебувають близько 1700 танків. Зокрема, німецькі Leopard-1, американські М60А1 та М47.

25 січня у ФРН заявили, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 та дозволили їхній реекспорт країнам-партнерам.

24 січня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "леопарди".

За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.

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