Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У МЗС Італії відмовилися давати танки Україні та наполягли на перемовинах з РФ

У МЗС Італії відмовилися давати танки Україні та наполягли на перемовинах з РФ

29 січня, 2023 неділя
20:36
Світ Італія

Уряд Італії переконаний, що "потрібно зробити все, щоб гарантувати незалежність України", але власних танків нашій державі не відправить, натомість наполягає на перемовинах з РФ

Про це повідомляє агентство Nova з посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Ми не воюємо з Росією, ми нічого не маємо проти російського народу, і ніяких італійських танків в Україні не буде", - сказав він.

Міністр додав, що Італія працює на благо миру і готова відправити лише оборонну зброю. При цьому, на думку італійського міністра, президентові України Володимиру Зеленському та російському тирану Володимиру Путіну все-таки доведеться сісти за стіл переговорів.

"Зеленському і Путіну врешті-решт доведеться сісти за стіл переговорів. Сполучені Штати, Китай, Туреччина, Ватикан і, перш за все, ООН мають велике завдання знайти рішення", - додав Таяні.

Відомо, що на озброєнні Італії перебувають близько 1700 танків. Зокрема, німецькі Leopard-1, американські М60А1 та М47.

  • 25 січня у ФРН заявили, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 та дозволили їхній реекспорт країнам-партнерам. 
  • 24 січня, стало відомо, що президент США Джо Байден готовий відправити танки Abrams в Україну, щоби стимулювати Німеччину передати "леопарди".
  • За підсумками останніх переговорів, Україна розраховує отримати близько 100 танків Leopard від 12 країн.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Італія
війна з Росією
Читайте також:
Виталий Портников
28 січня, 2023 субота
Час, коли можна було тринькати гроші, для представників української влади закінчується, - Портников
28 січня, 2023 субота
Розуміння програшу викликає істеричну реакцію у Путіна, - російський опозиціонер Фейгін
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
28 січня, 2023 субота
Рейтинг найбільших корупційних скандалів у владі Зеленського за останні дні
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.59
  • EUR
    Купівля 42.6
    Продаж 43.59
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
29 січня
20:46
Володимир Зеленський
Треба пришвидшити надання зброї Україні, - Зеленський
20:08
Дмитро Павличко
Відійшов у засвіти Дмитро Павличко
20:02
OPINION
Григорій Маленко
Україна у десятці країн "м'якої сили"
19:46
Оновлено
Херсон, обстріли
Росіяни з артилерії обстріляли Херсон: троє людей загинуло, п'ятеро поранені
19:34
Олег Волошин
Волошин з екс-ОПЗЖ теж складає мандат, а Королевська з чоловіком мають паспорти РФ, - Гончаренко
19:33
кадр з фільму "Аватар: Шлях води"
"Аватар 2" став четвертим з найкасовіших фільмів всіх часів
19:09
Окупанти на Херсонщині закривають медзаклади та вивозять з них обладнання, – Генштаб
19:09
Інтерв’ю
Непокаране зло повертається
Путін вже не знає що робити, він не може пояснити росіянам кінцевої мети, - Фейгін
18:46
біженці з України
Половина українських біженців у Литві знайшла роботу, але майже 80% хочуть її змінити, – дослідження
18:25
Володимир Зеленський
Готуємося до всіх можливих подій, - Зеленський провів Ставку Головнокомандувача
18:19
В "Альпійському Лас-Вегасі" відмовились забороняти казино
В "Альпійському Лас-Вегасі" відмовились забороняти казино: жителі Ліхтенштейну проголосували на референдумі
18:10
Shahed-136
Завод з виробництва Shahed-136 в іранському Ісфахані суттєво не постраждав, - Defense Express
18:05
OPINION
Сергій Фурса
Що заважає легалізувати медичний канабіс
17:24
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
Заборона виїзду за кордон для депутатів та чиновників зміцнює уявлення влади про безкарність, - нардеп В'ятрович
17:15
Інтерв’ю
Путін Байден
Скоро настане момент, коли все, що робитиме Путін, даватиме тріщину, - британський експерт Шерр
16:59
Орбан вважає, що Путін не відмовиться від війни в Україні, бо боїться програшу на виборах
16:45
Андрій Мандзій
Українські санкарі показали найкращий результат на ЧС в історії
16:38
Ексклюзив
путін
На тлі поразки в Україні Путіну потрібна переможна війна, це може бути Грузія чи Вірменія, - грузинський експерт
16:08
OPINION
Орест Сохар
Ізраїль через Іран передав привіт Росії
16:07
Резніков розповів, коли сподівається побачити обіцяні партнерами танки на полі бою в Україні
15:55
Ексклюзив
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Китаю не вигідна війна з США через економічні інтереси, - військовий експерт Ступак
15:43
M142 HIMARS
Росія заявила, що Україна завдала удар з HIMARS по мосту на окупованому Запоріжжі
15:21
Львівський історичний музей
Польща допоможе Україні з діджиталізацією музеїв
15:16
Шкідливі рослини
Єврокомісія судитиметься з шістьома країнами ЄС через "шкідливі" рослини й тварини
14:56
Наталія Королевська
Королевська та її чоловік склали депутатські мандати, - ЗМІ
14:42
Тете (праворуч)
Футболіст, який належить "Шахтарю", перейшов до клубу АПЛ
14:18
Новак Джокович
Визначився переможець Australian Open
14:09
Ексклюзив
електроенергія
"Відбуваються технологічні перетоки": ексочільник Укренерго спростував інформацію щодо нібито експорту електроенергії за кордон
14:05
OPINION
Валерій Пекар
Про найбільший страх українців
14:04
Додаток "Дія"
У Мінцифри пояснили, як скоро в Дії з'явиться військовий квиток
14:01
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Те, що відбувається в Ірані, можна назвати наслідками їхньої політики": Ігнат прокоментував вибухи в Ірані
13:49
Перші особи держави вшанували Героїв Крут
Перші особи держави вшанували Героїв Крут
13:48
танк Challenger 2
Українські захисники прибули в Британію для навчання на танках Challenger 2
13:37
Таїландського активіста засудили до 28 років за критику монархії
Таїландського активіста засудили до 28 років за критику монархії, - AP
13:20
Держслужбовці
Держслужбовцям, непридатним до військової служби, теж не можна виїжджати з України, - ДПСУ
13:06
Порошенко на східному фронті: треба першими завдати удару, щоб зламати хребет російській армії
12:57
Успенський собор Києво-Печерської лаври
ПЦУ звершуватиме богослужіння в Успенському соборі Лаври щонеділі, це питання часу, - митрополит Епіфаній
12:55
генератор
На Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом: у гаражі працював генератор
12:44
Теракт у Єрусалимі
Ізраїльська поліція опечатала будинок нападника на синагогу в Єрусалимі
12:22
Надхім Захаві
Топ-функціонера Консервативної партії Британії Захаві звільнили через фінансовий скандал
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV