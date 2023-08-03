Про це МЗС Польщі повідомило у Twitter.

Відомство зазначило, що Польща "хоче добрих відносин з Україною", й вони "повинні ґрунтуватися на взаємній повазі та розумінні національних інтересів".

"Між партнерами слід уникати слів і дій, які шкодять добрим відносинам. Польща очікує, що Україна буде готова взяти до уваги нашу позицію щодо, зокрема, захисту польського сільського господарства, а також інших питань", – додали в міністерстві.

У Варшаві зазначили, що таку позицію довели до відома українського дипломата.

Відносини Польщі та України

У травні заступник міністра закордонних справ Польщі закликав не шукати проблеми у відносинах з Україною, бо це вигідно лише Росії.

16 червня Сейм Республіки Польща прийняв резолюцію на підтримку вступу України до Північноатлантичного альянсу. Тоді ж президент Польщі Анджей Дуда висловився, що було б найкраще якби НАТО на саміті у Вільнюсі формально запросив Україну до членства в Альянсі

Також президент Польщі Анджей Дуда заявив, що бачить післявоєнні відносини Варшави та Києва, діалогом двох країн, які є членами ЄС та НАТО.

Згодом стало відомо, що у липні 2023 року Україна і Польща проведуть низку спільних заходів із вшанування жертв Волинської трагедії, яка відбулася 80 років тому.

У вівторок, 1 серпня, Міністерство закордонних справ України викликало до себе польського посла Бартоша Ціхоцького через висловлювання міністра Канцелярії Польщі про нібито невдячність українців за допомогу.

Він зазначив, що під час зустрічі міністру Канцелярії президента Польщі Марцину Пшидачу було наголошено на тому, що заяви про буцімто невдячність українців за допомогу, що її надає Польща, є неприйнятними. Також вони, за його словами, не відповідають дійсності.

Польща у відповідь викликала до МЗС посла України Василя Зварича. А Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна припустилася помилки, коли викликала посла країни до МЗС. Він пообіцяв "захищати добре ім’я Польщі, її безпеку.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав не дати зіпсувати відносини між українським і польським народами. Він констатував, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції – вище фундаментальних інтересів народів.

Польський політолог Якуб Корейба заявив, що для Польщі надважливим питанням безпеки є збереження політичної стабільності та територіальної цілісності України.

2 серпня у МЗС Польщі заявили, що відносини з Україною зараз "є не найкращими" через висловлювання представників української влади.