У МЗС РФ заявили, що Лукашенко не отримає контроль над ядерною зброєю у Білорусі
Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков запевнив, що Білорусь не контролюватиме тактичну ядерну зброю, яку Росія розташує на її території
Про це повідомляє РИА Новости.
"Ще раз хотілося б підкреслити, що передачі контролю за ядерною зброєю будь-кому в рамках заходів, що здійснюються зараз, не відбувається", - сказав Рябков.
Він розповів, зо робота з розміщення російської ядерної зброї в Білорусії йде відповідно до раніше озвученого президентом РФ Володимира Путіним графіка.
"Графік робіт, пов'язаний із вирішенням цього питання, був оприлюднений у заявах президента Російської Федерації. Ми виходимо з того, що він залишається в силі. Жодних змін або доповнень до того, що раніше оголошувалося, у цій галузі немає", - зазначив Рябков.
Що відомо про ядерну загрозу з боку РФ
25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.
У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".
14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ.
16 червня Путін повідомив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.
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