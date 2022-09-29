Про це на брифінгу заявила представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Стосовно Ізюма: я хотіла б зазначити, що після перегрупування союзних сил у Харківській області режим Зеленського всіляко намагається повторити в цьому місті сценарій Бучі. Той самий, який вони намагалися написати самі... Тепер навчилися – за голлівудськими сценаріями. Щоб уникнути проколів, які були в Бучі придумані київським режимом, проводиться ексгумація останків. Але не виходить створити навіть те, що придумали в Бучі", - заявила вона.

Захарова назвала "інсценуванням" ексгумацію понад 450 убитих росіянами, а також наявність катівень, де окупанти знущалися з мирних жителів захоплених населених пунктів.

За її словами, раніше Росія нібито "пачками" надсилала західним державам "фотографії реальних поховань, було додано відеофакти, свідоцтва, описи", але реакції нібито не було жодної.

16 вересня стало відомо, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних.

17 вересня у звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів.

Станом на 19 вересня на звільнених територіях Харківщини зареєстрували 292 воєнні злочини, вчинені російськими військами, більшість із яких - порушення законів і звичаїв війни.

20 вересня в Козачій Лопані знайшли ще дві російські катівні.

22 вересня в Макаровому на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, якого застрелив росіянин під час окупації села.

26 вересня СБУ виявила чергову катівню в нещодавно деокупованому селі Липці на Харківщині.

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