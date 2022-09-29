У МЗС РФ назвали "інсценуванням, як у Бучі" ексгумацію тіл убитих окупантами в Ізюмі
У міністерстві зовнішніх справ Росії заявили, що сотні вбитих окупантами жителів в Ізюмі Харківської області – це інсценування "на зразок Бучі"
Про це на брифінгу заявила представник МЗС РФ Марія Захарова.
"Стосовно Ізюма: я хотіла б зазначити, що після перегрупування союзних сил у Харківській області режим Зеленського всіляко намагається повторити в цьому місті сценарій Бучі. Той самий, який вони намагалися написати самі... Тепер навчилися – за голлівудськими сценаріями. Щоб уникнути проколів, які були в Бучі придумані київським режимом, проводиться ексгумація останків. Але не виходить створити навіть те, що придумали в Бучі", - заявила вона.
Захарова назвала "інсценуванням" ексгумацію понад 450 убитих росіянами, а також наявність катівень, де окупанти знущалися з мирних жителів захоплених населених пунктів.
За її словами, раніше Росія нібито "пачками" надсилала західним державам "фотографії реальних поховань, було додано відеофакти, свідоцтва, описи", але реакції нібито не було жодної.
- 16 вересня стало відомо, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних.
- 17 вересня у звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів.
- Станом на 19 вересня на звільнених територіях Харківщини зареєстрували 292 воєнні злочини, вчинені російськими військами, більшість із яких - порушення законів і звичаїв війни.
- 20 вересня в Козачій Лопані знайшли ще дві російські катівні.
- 22 вересня в Макаровому на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, якого застрелив росіянин під час окупації села.
- 26 вересня СБУ виявила чергову катівню в нещодавно деокупованому селі Липці на Харківщині.
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