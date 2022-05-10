Про це Юрій Журавель сказав у програмі "Війна та волонтери" журналістки Еспресо.

"Ви ж бачите: як тільки кацапи заходять на нашу територію – одразу міняють назви вулиць, встановлюють своє телебачення, – каже Юрій Журавель. – Мене вітали з днем народження друзі з окупованого Херсона. Кажуть, що українського телебачення там уже немає. Одразу наступного дня окупанти провели туди якимось чином російське телебачення, і російська пропаганда працює на повну. А з нашого боку на Т2 вимикають проукраїнські канали. Дуже прикро, адже Еспресо, 5 канал і Прямий – одні з найпатріотичніших. Саме на каналі "Еспресо" мій друг Мирослав Гай волав, що на кордоні стоять війська і вони рано чи пізно попруть. Будьте готові до цього. Тоді не хотіли чути, а зараз вимикають".

На думку музиканта, шляхом утисків демократії влада в Україні наперед убезпечує себе від уникнення відповідальності за деякі помилки і навіть зради. Каже: відчувається, що помилок на початку війни було дуже багато, і їх допускають досі.

"Справа дуже небезпечна, – додає Юрій Журавель. – Свого часу "країна-переможець" Радянський Союз діяв так само. Він завжди був тоталітарною державою, на жаль, не добили тоді. Як казав Вінстон Черчилль після Другої світової війни і після Нюрнберзького процесу – не ту свиню ми зарізали. Ця країна перетворилася на нових нацистів. Тож якщо ми таким чином будемо боротися з демократією, у нас є ризики уподібнитися ворогу. Мене дивують журналісти, ваші колеги, які працюють у "Єдиному марафоні" й мовчать. Коли їхні колеги не мають змоги завдяки всім можливим засобам видавати чесну інформацію. Це дуже прикро".

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув мовлення трьох опозиційних каналів у цифровій мережі Т2. "Еспресо" написало відкритий лист до президента, РНБО, СБУ, Міноборони, Нацради.

Микола Княжицький назвав вимкнення телеканалів "дією російської агентури".

Політолог Ігор Танчин назвав вимкнення мовлення Еспресо, 5 каналу і Прямого в цифровій мережі Т2 "поганою прикметою".

18 квітня на сайті Кабінету міністрів України зареєстровано петицію, в якій українці вимагають захистити свободу слова та повернути в український цифровий ефір телеканали "Еспресо", "5 канал" та "Прямий"

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України у відповіді на запит видання "Детектор медіа" пояснила, що причина вимкнення "Еспресо", 5-го та Прямого каналу з цифрового мовлення – виконання рішення РНБО про трансляцію спільного марафону.

У відповідь на це телеканал "Еспресо" зазначив, що Держспецзвʼязок намагається прикрити злочинні дії Концерну РРТ

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