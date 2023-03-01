У небі над Київською областю виявили повітряний об'єкт, - КОВА
Удень 1 березня в обласній військовій адміністрації повідомили про повітряний об'єкт над Київщиною: можлива робота сил та засобів ППО
Про це поінформували в Київській обласній військовій адміністрації.
"Київщина! У небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим можлива робота сил та засобів ППО. Будьте в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою!" - зазначили в КОВА.
- Нагадаємо, у ніч з 28 лютого на 1 березня російські терористи атакували Полтавську область: ППО збила 5 російських безпілотників.
- У вівторок, 28 лютого, російські терористи обстріляли цивільне населення Сумської області: безпілотник скинув вибухові пристрої на житловий будинок.
- Російські окупанти в ніч на 1 березня вісім разів обстріляли Нікопольщину, внаслідок чого пошкоджені кілька підприємств, приватні будинки, газогін та електромережі.
- У середу, 1 березня, росіяни обстріляли населений пункт Чугуїв, що на Харківщині, внаслідок чого постраждав чоловік 52 років та хлопчик 13 років.
- За добу 28 лютого російські окупанти 86 разів обстріляли Херсонську область, унаслідок чого загинули 5 людей, семеро дістали поранення.
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