У небі над Київською областю виявили повітряний об'єкт, - КОВА

Про це поінформували в Київській обласній військовій адміністрації.

"Київщина! У небі виявили повітряний об'єкт. У зв'язку з цим можлива робота сил та засобів ППО. Будьте в укриттях або в інших безпечних місцях до відбою!" - зазначили в КОВА.