У небі над Вінниччиною знищили три ворожі ракети

Про це повідомляє очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.



Від уламків ракети ніхто не постраждав.



"На Вінниччині без бойових дій. Три ракети над областю сьогодні збили ППО – закриваємо небо своїми силами. Ніхто не постраждав", – зазначив голова області.

Нагадаємо, у Харкові ракетним обстрілом зруйновано навчальний комплекс вишу, одна людина загинула.

Сьогодні вранці у Львові пролунало кілька вибухів. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, ракети російсько-окупаційних обстріляли район Львівського авіаремонтного заводу.

У Києві в багатоповерхівку в Подільському районі влучив уламок збитої ракети, одна людина загинула.

Українські захисники близько 5:00 в п'ятницю, 18 березня, в небі над Одеською областю збили крилату ракету, запущену з моря.

Близько 8:15, 18 березня, в Бучанському районі на Київщині, підрозділами ППО Сухопутних військ України було збито ворожий Су-34.