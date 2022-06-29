У Німеччині заявили, що не готові конкретизувати гарантії безпеки для України

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова Крістіне Гоффманн на брифінгу.

За її словами, ця тема порушувалася також під час саміту G7 26-28 червня, однак те, "в якому напрямку можуть рухатися ці гарантії - важка тема, наразі її не можна конкретизувати".

Гофманн зазначила, що зрозумілим є одне: треба організувати допомогу таким чином, щоб Україна "мала безпечне майбутнє і могла захищати свій суверенітет і територіальну цілісність".

Чиновниця послалася на заяву канцлера Олафа Шольца після завершення саміту G7.

Глава уряду ФРН згадав, що до гарантій безпеки належить, зокрема, те, що "Україна завжди повинна мати власну потужну національну оборону". При цьому на уточнювальне питання, чи міг би він конкретизувати гарантії, Шольц відповів: "Так, міг би" і розсміявся. Це викликало обурення в колі журналістів.

29 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни НАТО продовжуватимуть постачати зброю Україні, доки це буде необхідно. Він наголосив, що країни НАТО продовжать підтримувати Україну і робитимуть це інтенсивно.

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