У німецькому бундесвері побільшало охочих звільнитися зі служби після 24 лютого, - ЗМІ

Про це повідомляє Spiegel.



З січня по 2 червня до відповідального федерального управління з питань сім'ї та громадянського суспільства надійшло 533 заяви про відмову від служби.



За офіційною інформацією, це вдвічі більше, ніж торік, в якому надійшло 209 заяв.



Відомо, що близько 528 надісланих цьогоріч заяв були від активних військовослужбовців або резервістів. Ті, хто відмовлявся від служби, часто обґрунтовували свої звернення тим, що "вони не очікували військового конфлікту".



Усі особи, які відмовляються від військової служби, можуть посилатися на свій статус як осіб, які відмовляються від військової служби, як у разі відновлення призову, так і у випадках напруженості та захисту.

4 червня німецький парламент додатково виділив 100 млрд євро на оборону. На ці гроші найближчими роками планують закупити найсучасніше озброєння для німецької армії, зокрема літаки, танки, боєприпаси, а також прилади нічного бачення та засоби зв'язку. Ці заходи є реакцією на підрив російською агресією в Україні європейського світопорядку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb