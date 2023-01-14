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У низці областей пролунали вибухи: працює ППО

14 січня, 2023 субота
16:30
війна з Росією Українська ППО ЗСУ

Удень 14 січня під час повітряної тривоги стало відомо про роботу українських сил протиповітряної оборони та звуки вибухів у низці областей

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО на Львівщині

"У Львівській області працює ППО. Залишайтесь в укриттях", - повідомив він.

На Київщині працює ППО, про це голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у telegram.

"Київська область. Працює ППО. Залишайтесь в безпечних місцях", - зазначив він.

Одеська райдержадміністрація о 15:07 повідомила, що ППО працює над територією Одеського району. Там зазначили, що Росія здійснює масований ракетний удар по території України і вже є пуски ракет з повітря та з моря.

Водночас звуки вибухів було чутно у Вінницькій області. Очільник ОВА Сергій Борзов повідомив, що на Вінниччину летять ракети з півдня. За його словами, ворог використовує кілька хвиль ракетних атак, перша з яких — для виявлення засобів ППО. 

По всій Україні зараз триває повітряна тривога. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім о 14:52 повідомив, що "ППО відкрило рахунок", і закликав перебувати в укриттях.

У мережі також повідомляли про звуки вибухів на Хмельниччині, Тернопільщині та Івано-Франківщині. 

  • Уранці 14 січня окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі.
  • Також уранці цього дня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
  • Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.
  • У суботу, 14 січня, росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина міста знеструмлена і в метро зупинилися поїзди

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зброя
Хмельниччина
львівщина
ППО
російська армія
Київщина
Одещина
Миколаївщина
Вінничина
окупанти
Військові новини
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