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У ПАР стартує саміт лідерів БРІКС: прибули Лавров і Сі Цзіньпін

22 серпня, 2023 вiвторок
10:07
Світ БРІКС

У південноафриканському Йоганнесбурзі у вівторок, 22 серпня, стартує саміт лідерів країн БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки

Про це передає Еспресо. 

Це вже 15-й саміт очільників держав і урядів цих країн. Він триватиме з 22 по 24 серпня.

Наразі до ПАР вже прибули лідер Китаю Сі Цзіньпін та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який поїхав на саміт замість диктатора Володимира Путіна. Путін же планує приєднатися віртуально.

Сі Цзіньпін назвав саміт БРІКС "важливою історичною віхою", а також вважає, що захід зміцнить солідарність між країнами, які розвиваються.

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У вівторок ввечері лідери проведуть мінізустріч і вечерю, де, ймовірно, обговорять рамки і критерії прийому нових країн.

Про що говоритимуть на БРІКС

За даними Reuters, на зустрічі йтиметься про розширення використання місцевих валют країн-членів блоку. При цьому південноафриканські організатори саміту заявили, що не обговорюватиметься "валюта БРІКС".  Раніше з відповідною ініціативою як альтернативою доларовій залежності виступила Бразилія.

Також обговорюватимуть і розширення блоку. Це давня мета КНР, там сподіваються, що ширше членство додасть ваги угрупованню, в якому вже проживає близько 40% світового населення і виробляється чверть світового ВВП. 

Наразі понад 40 країн, включаючи Іран, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Аргентину, Алжир, Болівію, Індонезію, Єгипет, Ефіопію, Кубу, Демократичну Республіку Конго, Коморські острови, Габон і Казахстан, висловили зацікавленість у приєднанні до БРІКС, кажуть південноафриканські чиновники. З них майже два десятки офіційно звернулися з проханням про прийом.

Вони розглядають БРІКС як альтернативу глобальним організаціям, у яких домінують традиційні західні держави, і сподіваються, що членство відкриє переваги, зокрема фінансування розвитку, збільшення торгівлі та інвестицій.

Невдоволення глобальним порядком серед країн, що розвиваються, посилилося через пандемію COVID-19, коли багаті країни накопичили рятівні вакцини, пише видання.

Зазначається, нафтовий супертяж Саудівська Аравія була серед понад десятка країн, які брали участь у переговорах "друзів БРІКС" у Кейптауні в червні. Росія та Бразилія підтримали приєднання до БРІКС. У липні 2022 року Аргентина заявила, що отримала офіційну підтримку Китаю у своїй спробі приєднатися до групи.

Ефіопія, одна з найбільш швидкозростаючих економік Африки, заявила в червні, що подала запит на приєднання до блоку, а речник міністерства закордонних справ повідомив, країна продовжуватиме співпрацю з міжнародними установами, які можуть захистити її інтереси.

Натомість президент Болівії Луїс Арсе висловив зацікавленість у членстві в БРІКС і, як очікується, візьме участь у саміті. Його уряд сказав у липні, що має намір зменшити залежність від долара США для зовнішньої торгівлі, замість цього повернувшись до китайського юаня, відповідно до заявленої мети лідерів БРІКС зменшити залежність від американської валюти.

У липні Алжир наголосив, що подав заявку на членство в БРІКС і став акціонером Нового банку розвитку, так званого Банку БРІКС. Північноафриканська держава має багаті нафтові та газові ресурси та прагне диверсифікувати свою економіку та зміцнити партнерство з Китаєм та іншими країнами.

Що відомо про БРІКС та саміт 

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS  – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

Зазначимо, Південна Африка, найменший член з точки зору економічного впливу та чисельності населення, була першoю країною, що виграла від розширення блоку у 2010 році, коли угруповання стало відомим як БРІКС.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні. 

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Наприкінці травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.

А 14 липня Сиріл Рамафоса казав, що Путін особисто відвідає саміт БРІКС. А згодом президент ПАР Рамафоса заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.

Вже 19 липня стало відомо, що Путін відмовився летіти на саміт БРІКС до ПАР через те, що його можуть там арештувати на вимогУ МКС. Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Путін візьме участь онлайн. У Держдепі США назвали його "міжнародним ізгоєм".

Згодом стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто візьме участь у зустрічі лідерів країн БРІКС у ПАР. 

21 серпня CNN писало, що неявка російського диктатора Володимира Путіна на саміт БРІКС свідчить про ізоляцію Росії та звуження горизонтів лідера РФ.

Також Financial Times припускало, що одразу кілька країн можуть запросити до БРІКС на саміті.

Росія
Китай
Індія
Бразилія
Африка
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