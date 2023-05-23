Про це повідомила у telegram-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока", - зазначила вона.

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Також Маляр додала, що в місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літак".

Окрім цього, вона зазначила, що по флангах на півночі й півдні від Бахмута в українськиз військ є незначне просування.