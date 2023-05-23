У передмісті Бахмута тривають бої, армія РФ намагається зайняти вигідні позиції, проте невдало, - Маляр
У передмісті Бахмута тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні, зазнає великих втрат
Про це повідомила у telegram-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Цієї доби активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Разом з тим кількість обстрілів стабільно висока", - зазначила вона.
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Також Маляр додала, що в місті Бахмут бої зменшились, ворог продовжує зачистку районів, взятих ним під контроль. Наші війська контролюють південно-західну околицю міста в районі "Літак".
Окрім цього, вона зазначила, що по флангах на півночі й півдні від Бахмута в українськиз військ є незначне просування.
- Нагадаємо, 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
- У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають. Міноборони РФ заявило про взяття міста опівночі 21 травня.
- 21 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати росіян - ворогу в підконтрольній частині міста доводиться оборонятись. Того ж дня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що.українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення. А речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив: українські захисники в неділю просунулися на близько 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута. Крім того, вони продовжують утримувати південно-західну ділянку міста.
- 22 травня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом - на відстань від 200 до 400 метрів.
- На ранок 23 травня Генштаб ЗСУ звітував, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. А бої за місто Бахмут тривають.
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