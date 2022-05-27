У Польщі за співпрацю з КДБ Білорусі судитимуть колишнього силовика
У Польщі судитимуть колишнього співробітника силових органів за звинуваченням у співпраці з білоруським КДБ
Про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.
Відомо, що чоловіка звинувачують у співпраці з білоруським КДБ та спробі надати дані, розкриття яких може завдати шкоди Польщі. Він був затриманий у жовтні минулого року.
Повідомлялося, що раніше чоловік був співробітником силових органів країни. У вісімдесятих він служив у відділі спеціального призначення польської міліції ZOMO, потім у поліції, службу залишив у 2001 році як офіцер прикордонної служби.
Крім співпраці з білоруським КДБ обвинуваченому інкримінується також зберігання боєприпасів без необхідного дозволу. Чоловік залишається під вартою.
- Нагадаємо, раніше у Польщі затримали російського та білоруського шпигунів. Підозрювані шпигували про роботу польської армії, її присутність на кордоні з Білоруссю.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.79
Купівля 34.79Продаж 35.97
-
EUR
Купівля 36.73Продаж 38.34
- Актуальне
- Важливе