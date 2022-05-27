У Польщі за співпрацю з КДБ Білорусі судитимуть колишнього силовика

Про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін.

Відомо, що чоловіка звинувачують у співпраці з білоруським КДБ та спробі надати дані, розкриття яких може завдати шкоди Польщі. Він був затриманий у жовтні минулого року.

Повідомлялося, що раніше чоловік був співробітником силових органів країни. У вісімдесятих він служив у відділі спеціального призначення польської міліції ZOMO, потім у поліції, службу залишив у 2001 році як офіцер прикордонної служби.

Крім співпраці з білоруським КДБ обвинуваченому інкримінується також зберігання боєприпасів без необхідного дозволу. Чоловік залишається під вартою.

Нагадаємо, раніше у Польщі затримали російського та білоруського шпигунів. Підозрювані шпигували про роботу польської армії, її присутність на кордоні з Білоруссю.

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