У правлячій партії Грузії заявили, що приймання ухилянтів із РФ "допоможе Україні виграти війну"

Про це повідомило видання "Новости-Грузия".

За його словами, "влада Росії, яка має проблеми з мобілізацією, і так закриє кордон із 28 числа". "Тому це питання взагалі вже не буде актуальним", – додав депутат.

Окрім цього повідомляється, що Давітуілані стверджує, що потоки росіян, які прибувають у Грузію, "повністю перебувають під контролем" і на цьому етапі та "в такому обсязі поки що не становлять небезпеки", а впускаючи громадян РФ, Грузія допомагає Україні.

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"У чому логіка, щоб не пускати людей із Росії, які не хочуть іти на передову фронту? Тобто, дати режиму в Росії можливість пустити їх на поле бою і нашкодити Україні? Адже ми повинні допомогти Україні виграти війну, відповідно, в наших інтересах, якщо це не зашкодить нашим інтересам, то ми приймемо тих, хто не хоче туди їхати", – сказав він.