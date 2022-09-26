У правлячій партії Грузії заявили, що приймання ухилянтів із РФ "допоможе Україні виграти війну"
Депутат правлячої партії "Грузинська мрія" Бека Давітуліані в понеділок, 26 вересня, заявив, що потік росіян, які прибувають до Грузії, перебуває під "повним контролем"
Про це повідомило видання "Новости-Грузия".
За його словами, "влада Росії, яка має проблеми з мобілізацією, і так закриє кордон із 28 числа". "Тому це питання взагалі вже не буде актуальним", – додав депутат.
Окрім цього повідомляється, що Давітуілані стверджує, що потоки росіян, які прибувають у Грузію, "повністю перебувають під контролем" і на цьому етапі та "в такому обсязі поки що не становлять небезпеки", а впускаючи громадян РФ, Грузія допомагає Україні.
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"У чому логіка, щоб не пускати людей із Росії, які не хочуть іти на передову фронту? Тобто, дати режиму в Росії можливість пустити їх на поле бою і нашкодити Україні? Адже ми повинні допомогти Україні виграти війну, відповідно, в наших інтересах, якщо це не зашкодить нашим інтересам, то ми приймемо тих, хто не хоче туди їхати", – сказав він.
- Президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації 21 вересня.
- Цього ж дня почалися акції протестів у багатьох містах Росії. Люди виходять на вулиці, а також підпалюють будівлі воєнкоматів та органів влади.
- 25 вересня в Дагестані розпочалися протести проти мобілізації. Мітингарі готували коктейлі Молотова, палили покришки та портрети Путіна.
- В місті Усть-Ілімськ в Іркутській області Росії чоловік вчинив стрілянину в військкоматі, внаслідок якої було поранено військкома – мотивами свого вчинку назвав мобілізацію найближчого друга.
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