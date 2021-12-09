У програму Олімпіади збираються включити нові види спорту

Про це повідомляє "Трибуна".



Міжнародний олімпійський комітет хоче, щоб на Олімпіаді-2028 розіграли медалі зі скелелазіння, серфінга та скейтбордингу. Ці види спорту у вигляді експерименту випробували на Іграх-2020 у Токіо.



"Зазначу, що ці три види зробили свій успішний внесок у проведення Олімпіади, що пройшла", – заявив очільник МОК Томас Бах на засіданні виконкому.



Програму Олімпіади-2028 буде затверджено на сесії МОК у Пекіні у 2022 році.

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