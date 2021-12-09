У програму Олімпіади збираються включити нові види спорту
Виконком МОК запропонував включити до програми літніх Олімпійських ігор-2028 року, які пройдуть у Лос-Анджелесі, три нові дисципліни
Про це повідомляє "Трибуна".
Міжнародний олімпійський комітет хоче, щоб на Олімпіаді-2028 розіграли медалі зі скелелазіння, серфінга та скейтбордингу. Ці види спорту у вигляді експерименту випробували на Іграх-2020 у Токіо.
"Зазначу, що ці три види зробили свій успішний внесок у проведення Олімпіади, що пройшла", – заявив очільник МОК Томас Бах на засіданні виконкому.
Програму Олімпіади-2028 буде затверджено на сесії МОК у Пекіні у 2022 році.
- Нагадаємо, 6 грудня США оголосили, що не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.
- У Міжнародному олімпійському комітеті у відповідь на дипломатичний бойкот США Ігор у Пекіні заявили, що це є правом кожного уряду.
- У МЗС Китаю заявили, що дипломатичний бойкот США Олімпіади у Пекіні зашкодить двостороннім відносинам країн.
- 8 грудня Австралія оголосила про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні.
- Після цього Велика Британія та Канада також підтримали дипломатичний бойкот Олімпіади-2022.
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