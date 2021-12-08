Велика Британія та Канада підтримали дипломатичний бойкот Олімпіади-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Globalnews і Reuters.



Канада і Велика Британія не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022, які пройдуть у Пекіні.



"Ми фактично долучимося до дипломатичного бойкоту Зимових Олімпійських ігор в Пекіні, жоден британський міністр чи посадовець не буде присутній", - сказав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.



Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також зробив відповідну заяву про дипломатичний бойкот ігор в Пекіні.



"Ми оголошуємо сьогодні, що ми не будемо надсилати жодне дипломатичне представництво на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні в 2022 році. Не думаю, що наша позиція стане несподіванкою для Китаю. Ми не приховували впродовж кількох останніх років, що ми глибоко занепокоєні порушенням прав людини китайським урядом", - сказав Трюдо.

Про дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 раніше оголосили Австралія і США.

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться з 4 по 20 лютого у китайському Пекіні.

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