Велика Британія та Канада підтримали дипломатичний бойкот Олімпіади-2022
Велика Британія та Канада, слідом за США і Австралією, підтримали дипломатичний бойкот Олімпіади-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Globalnews і Reuters.
Канада і Велика Британія не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022, які пройдуть у Пекіні.
"Ми фактично долучимося до дипломатичного бойкоту Зимових Олімпійських ігор в Пекіні, жоден британський міністр чи посадовець не буде присутній", - сказав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також зробив відповідну заяву про дипломатичний бойкот ігор в Пекіні.
"Ми оголошуємо сьогодні, що ми не будемо надсилати жодне дипломатичне представництво на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Пекіні в 2022 році. Не думаю, що наша позиція стане несподіванкою для Китаю. Ми не приховували впродовж кількох останніх років, що ми глибоко занепокоєні порушенням прав людини китайським урядом", - сказав Трюдо.
Про дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 раніше оголосили Австралія і США.
Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться з 4 по 20 лютого у китайському Пекіні.
- Нагадаємо, 6 грудня США оголосили, що не направлятимуть офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.
- У Міжнародному олімпійському комітеті у відповідь на дипломатичний бойкот США Ігор у Пекіні заявили, що це є правом кожного уряду.
- У МЗС Китаю заявили, що дипломатичний бойкот США Олімпіади у Пекіні зашкодить двостороннім відносинам країн.
- 8 грудня Австралія оголосила про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні.
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