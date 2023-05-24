У РФ вигадали новий спосіб заманювати росіян на війну проти України

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Окупаційні адміністрації активно "націоналізують" фермерські угіддя, які власники залишили, тікаючи із захоплених територій. "Віджаті" в українців земельні ділянки обіцяють роздати російським військовим як винагороду за участь у війні.

"Великі ж фермерські господарства вже передані під кураторство підставних осіб, які контролюються місцевими гауляйтерами. Так, на Херсонщині великі фермерські господарства передані людині колаборанта Сальдо", - повідомили в ЦНС.