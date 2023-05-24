У РФ вигадали новий спосіб заманювати росіян на війну проти України
Аби росіяни активніше йшли до збройних сил РФ і погоджувалися воювати проти України, їм обіцяють земельні ділянки на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Окупаційні адміністрації активно "націоналізують" фермерські угіддя, які власники залишили, тікаючи із захоплених територій. "Віджаті" в українців земельні ділянки обіцяють роздати російським військовим як винагороду за участь у війні.
"Великі ж фермерські господарства вже передані під кураторство підставних осіб, які контролюються місцевими гауляйтерами. Так, на Херсонщині великі фермерські господарства передані людині колаборанта Сальдо", - повідомили в ЦНС.
- У лютому Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіянам обіцяють доплату за кожен кілометр просування в Україні.
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