У РНБО назвали основні загрози для жителів Херсона
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що дві головні загрози для Херсона - це мінування та снаряди окупантів, що не розірвалися, а також можливі обстріли міста з лівого берега Дніпра
Про це він сказав у ефірі національного телемарафону, передає Еспресо.
"Щодо Херсона. Є дві загрози. Перша - це безпосередньо на території, ті речі, які залишили терористи. Йдеться про наявність вибухових пристроїв. На жаль, у нас вже є летальні випадки, коли сапери загинули", – наголосив Данілов.
За його словами, другою загрозою для звільненого облцентру є ймовірні обстріли з боку російської армії.
Читайте також: Звільнення Херсона робить деокупацію Криму остаточно неминучою, - офіцер ЗСУ Березовець
"Що стосується збройних сил РФ, які знаходяться на лівому березі Дніпра, якщо вони почнуть обстріли Херсона, нам є чим відповідати. Але з урахуванням їхньої поведінки, ми не можемо на сьогодні забезпечити 100% контроль на території Херсона, тому наголошуємо, не поспішайте повертатися", – додав секретар РНБО.
- 11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтвердило ГУР Міністерства оборони.
- Також відомо, що з 7 по 13 листопада Сили оборони на Херсонщині звільнили від загарбників 179 сіл та міст на понад 4,5 тис. кв. км території.
- 14 листопада речниця ОК "Південь" Гуменюк повідомила, що під час втечі з Херсону росіяни покинули гелікоптери, танки та РСЗВ.
- Також Інститут вивчення війни зазначив, що Росія посилить наступ на Донеччині після відступу з Херсону.
- Крім того, Олексій Гетьман, військовий експерт, зазначив, коли наші HIMARS будуть у Херсоні, то зможуть контролювати не тільки лівий берег річки Дніпро, а майже весь Крим.
- Своєю чергою СБУ в Херсоні взяла у полон перевдягненого російського військового, який мав збирати інформацію та коригувати вогонь в деокупованому місті.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.68
-
EUR
Купівля 40.08Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе