У РНБО назвали основні загрози для жителів Херсона

Про це він сказав у ефірі національного телемарафону, передає Еспресо.

"Щодо Херсона. Є дві загрози. Перша - це безпосередньо на території, ті речі, які залишили терористи. Йдеться про наявність вибухових пристроїв. На жаль, у нас вже є летальні випадки, коли сапери загинули", – наголосив Данілов.

За його словами, другою загрозою для звільненого облцентру є ймовірні обстріли з боку російської армії.

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"Що стосується збройних сил РФ, які знаходяться на лівому березі Дніпра, якщо вони почнуть обстріли Херсона, нам є чим відповідати. Але з урахуванням їхньої поведінки, ми не можемо на сьогодні забезпечити 100% контроль на території Херсона, тому наголошуємо, не поспішайте повертатися", – додав секретар РНБО.

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