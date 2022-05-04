У Росії курс долара і євро впав до рівня 2020 року
У Росії курс рубля до долара і євро впав до рівня лютого-березня 2020 року
Про це повідомляють російські ЗМІ.
На валютних торгах на Московській біржі за $1 пропонують до 67 рублів, а за 1 євро - нижче 71 рубля.
Востаннє така ціна за $ в РФ була у березні 2020 року, а за євро - у лютому того ж року.
- 11 квітня агентство кредитних рейтингів S&P оголосило про те, що Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу.
- 29 квітня міністерство фінансів РФ повідомило, що Росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила купони за єврооблігаціями із погашенням у доларах згідно контрактів.
- 3 травня Bloomberg повідомив, що у Росії залишається доба, щоби борги дійшли іноземним інвесторам. Інакше б був би оголошений технічний дефолт.
- Після цього доларові виплати Росії за випусками облігацій, невиконання яких призвело б до зовнішнього дефолту РФ, зрештою дійшли до тримачів боргу.
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