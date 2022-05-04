У Росії курс долара і євро впав до рівня 2020 року

Про це повідомляють російські ЗМІ.



На валютних торгах на Московській біржі за $1 пропонують до 67 рублів, а за 1 євро - нижче 71 рубля.



Востаннє така ціна за $ в РФ була у березні 2020 року, а за євро - у лютому того ж року.

11 квітня агентство кредитних рейтингів S&P оголосило про те, що Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу.

29 квітня міністерство фінансів РФ повідомило, що Росія за тиждень до закінчення пільгового періоду виплатила купони за єврооблігаціями із погашенням у доларах згідно контрактів.

3 травня Bloomberg повідомив, що у Росії залишається доба, щоби борги дійшли іноземним інвесторам. Інакше б був би оголошений технічний дефолт.

Після цього доларові виплати Росії за випусками облігацій, невиконання яких призвело б до зовнішнього дефолту РФ, зрештою дійшли до тримачів боргу.

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