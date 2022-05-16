У Росії націоналізували активи Renault та відновлюють випуск "Москвичів"
У РФ оголосили, що націоналізували активи французького автоконцерну Renault та відновлюють випуск автомобілів "Москвич"
Про це повідомляє BBC.
У міністерстві промислової політики та торгівлі РФ заявили, що активи французького автомобільного концерну Renault переходять у державну власність. 68% акцій АвтоВАЗу, які належали Renault, дістануться державному підприємству НАМІ. 100% акцій ЗАТ "Рено Росія" володітиме уряд Москви.
Це перша націоналізація іноземної компанії у Росії.
За словами мера Москви, замість іномарок на заводі відновлять випуск автомобілів "Москвич".
"Я вирішив забрати завод на баланс міста та відновити виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич", - заявив Собянін.
Після вторгнення Росії в Україну ринок країни-агресора залишили всі провідні світові автовиробники - Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Експорт до РФ припинили Ferrari, Lamborghini та Jaguar Land Rover.
- 8 квітня японська корпорація Mitsubishi Motors зупинила виробництво автомобілів на російському заводі.
- 19 квітня Корпорація Stellantis оголосила, що зупиняє виробництво автомобілів Opel, Peugeot та Citroen на підприємстві у Калузі.
- 26 квітня було оголошено, що Renault передасть свою частку АвтоВАЗу.
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