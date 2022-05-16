Про це повідомляє BBC.

У міністерстві промислової політики та торгівлі РФ заявили, що активи французького автомобільного концерну Renault переходять у державну власність. 68% акцій АвтоВАЗу, які належали Renault, дістануться державному підприємству НАМІ. 100% акцій ЗАТ "Рено Росія" володітиме уряд Москви.

Це перша націоналізація іноземної компанії у Росії.

За словами мера Москви, замість іномарок на заводі відновлять випуск автомобілів "Москвич".

"Я вирішив забрати завод на баланс міста та відновити виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич", - заявив Собянін.

Після вторгнення Росії в Україну ринок країни-агресора залишили всі провідні світові автовиробники - Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Експорт до РФ припинили Ferrari, Lamborghini та Jaguar Land Rover.

8 квітня японська корпорація Mitsubishi Motors зупинила виробництво автомобілів на російському заводі.

19 квітня Корпорація Stellantis оголосила, що зупиняє виробництво автомобілів Opel, Peugeot та Citroen на підприємстві у Калузі.

26 квітня було оголошено, що Renault передасть свою частку АвтоВАЗу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb