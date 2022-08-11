Про це Захарова написала у Telegram.

"Враховуючи, що жодного фактажу, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, так і іменувати ідеологів потрібно не інакше як неонацисти", – заявила вона.

Захарова також нагадала свій коментар від 8 серпня, в якому назвала тоді ще намір оголосити Росію спонсором тероризму "черговою ворожою акцією латвійських законодавців".