У Росії назвали латвійських депутатів "неонацистами" за рішення визнати РФ спонсором тероризму
Директорка Департаменту інформації та преси МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на рішення Латвії, яка визнала РФ державою-спонсором тероризму
Про це Захарова написала у Telegram.
"Враховуючи, що жодного фактажу, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, так і іменувати ідеологів потрібно не інакше як неонацисти", – заявила вона.
Захарова також нагадала свій коментар від 8 серпня, в якому назвала тоді ще намір оголосити Росію спонсором тероризму "черговою ворожою акцією латвійських законодавців".
- 2 серпня Марія Захарова погрожувала розірвати дипвідносини зі США у разі визнання РФ державою-терористом.
- 11 серпня Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.
- Раніше Сенат США закликав Держдеп визнати Росію спонсором тероризму за дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні. За данимис видання Politico, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі попередила держсекретаря Ентоні Блінкена, що в разі, якщо його відомство не визнає Росію спонсором тероризму, це зробить Конгрес.
- Латвія призупинила угоду про співробітництво з РФ, а посольство країни припинило видачу віз росіянам.
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