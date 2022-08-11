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У Росії назвали латвійських депутатів "неонацистами" за рішення визнати РФ спонсором тероризму

11 серпня, 2022 четвер
20:23
Світ Марія Захарова

Директорка Департаменту інформації та преси МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на рішення Латвії, яка визнала РФ державою-спонсором тероризму

Про це Захарова написала у Telegram.

"Враховуючи, що жодного фактажу, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, так і іменувати ідеологів потрібно не інакше як неонацисти", – заявила вона.

Захарова також нагадала свій коментар від 8 серпня, в якому назвала тоді ще намір оголосити Росію спонсором тероризму "черговою ворожою акцією латвійських законодавців".

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Новини
Росія
Латвія
МЗС
тероризм
війна з Росією
Марія Захарова
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