Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу, цитує Радіо Свобода.

"Ви бачите повну відсутність прогресу росіян на полі бою. Вони несуть ці втрати і не можуть просуватися вперед", - йдеться у повідомленні представника Пентагону.

За його словами, ЗСУ успішно послаблюють російські війська на сході.

Представник Пентагону також прокоментував останні події в Криму – насамперед вибухи в Новофедорівці.

"Я не маю загальної оцінки впливу нещодавніх атак, особливо на аеродром, але ми бачимо загальну картину того, що російські сили набагато вразливіші. Ми бачимо рух російських військ задля захисту своїх вразливих місць", – сказав він.

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $775 млн, в який увійдуть, зокрема, Javelin, дрони ScanEagle, боєприпаси для HIMARS.

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