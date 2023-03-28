У Росії та на тимчасово окупованих територіях України перебуває 4390 вихованців спеціальних закладів
На тимчасово окупованих територіях та у Росії перебуває 4390 українських вихованців спеціальних дитячих закладів
Про це інформують на сайті уряду.
Віцепрем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що у РФ та на тимчасово окупованих територіях станом на 28 березня перебуває 4390 українських статусних дітей.
Уточнюється, що це вихованці спеціальних дитячих закладів – діти-сироти та позбавлених батьківського піклування.
За словами віцепрем'єр-міністерки, через
Унаслідок приховування Росією будь-якої інформації про українських дітей, до пошуку долучаються Офіс президента, генпрокурора, Служба безпеки й зовнішня розвідка, Нацполіція, Мінреінтеграції та інші структури.
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"Всі отримані матеріали ми передаємо до міжнародного кримінального суду, який також розслідує ці злочини. Там уже зібрано достатньо доказів. Сподіваємося, що наші зусилля та тиск міжнародної спільноти дозволять прискорити процес повернення наших дітей", – додала Верещук.
- 21 березня до України вдалося повернути 15 депортованих росіянами дітей, тоді на територію України загалом повернулися 308 дітей.
- 24 березня, до України повернулися семеро дітей із Херсонської області, яких російські окупанти примусово вивезли в жовтні 2022 року. Це стало можливим завдяки волонтерам. Також в родину повернули двох дітей з тимчасово окупованої території - 9-річну дівчинку та 16-річного хлопця.
- Церемонія вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, відбулась у Києві 26 березня у межах освітньої Магістральної (не) конференції "EdCamp Kyiv".
- 26 березня, президент України провів зустріч з актором Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ, під час якої обговорив із ними гуманітарну підтримку і захист дітей.
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