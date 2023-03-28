Про це інформують на сайті уряду.

Віцепрем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що у РФ та на тимчасово окупованих територіях станом на 28 березня перебуває 4390 українських статусних дітей.

Уточнюється, що це вихованці спеціальних дитячих закладів – діти-сироти та позбавлених батьківського піклування.

За словами віцепрем'єр-міністерки, через

Унаслідок приховування Росією будь-якої інформації про українських дітей, до пошуку долучаються Офіс президента, генпрокурора, Служба безпеки й зовнішня розвідка, Нацполіція, Мінреінтеграції та інші структури.

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"Всі отримані матеріали ми передаємо до міжнародного кримінального суду, який також розслідує ці злочини. Там уже зібрано достатньо доказів. Сподіваємося, що наші зусилля та тиск міжнародної спільноти дозволять прискорити процес повернення наших дітей", – додала Верещук.