Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".

Зранку 6 березня в аеропорту Мурманська літак Bombardier CRJ-200 авіакомпанії "Северсталь" викотився за межі злітно-посадкової смуги перед вильотом до Архангельська.

На його борту перебувало 50 осіб: 47 пасажирів та три члени екіпажу. Їх доставили до будівлі аеропорту автобусом. Постраждалих немає. Мурманський аеропорт у зв'язку з викочуванням на дві години закривався на прийом та випуск літаків.

У ніч на 7 березня в аеропорту Казані літак Bombardier CRJ-200 авіакомпанії "ЮВТ Аеро", що прилетів із Самари також викотився за межі злітно-посадкової смуги, коли вирулював з неї після посадки.

На борту літака було 38 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Ніхто не постраждав. Видимих пошкоджень повітряне судно не отримало. Аеропорт працював у штатному режимі.

Відзначимо, що канадський авіавиробник Bombardier приєднався до санкцій проти авіакомпаній Росії ще на початку березня 2022 року та припинив постачання запчастин і техобслуговування своїх суден.