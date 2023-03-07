У Росії впродовж доби трапились два авіаінциденти з пасажирськими літаками Bombardier
Обидва повітряні судна викотились за межі злітно-посадкової смуги в аеропортах Казані та Мурманська
Про це повідомляє телеграм-канал "Авіаторщина".
Зранку 6 березня в аеропорту Мурманська літак Bombardier CRJ-200 авіакомпанії "Северсталь" викотився за межі злітно-посадкової смуги перед вильотом до Архангельська.
На його борту перебувало 50 осіб: 47 пасажирів та три члени екіпажу. Їх доставили до будівлі аеропорту автобусом. Постраждалих немає. Мурманський аеропорт у зв'язку з викочуванням на дві години закривався на прийом та випуск літаків.
У ніч на 7 березня в аеропорту Казані літак Bombardier CRJ-200 авіакомпанії "ЮВТ Аеро", що прилетів із Самари також викотився за межі злітно-посадкової смуги, коли вирулював з неї після посадки.
На борту літака було 38 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Ніхто не постраждав. Видимих пошкоджень повітряне судно не отримало. Аеропорт працював у штатному режимі.
Відзначимо, що канадський авіавиробник Bombardier приєднався до санкцій проти авіакомпаній Росії ще на початку березня 2022 року та припинив постачання запчастин і техобслуговування своїх суден.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
- 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
- В кінці 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до численних поломок та аварій пасажирських літаків у Росії. Водночас авіавлада РФ пропонує подовжити термін експлуатації літаків, зменшивши кількість перевірок на справність та безпеку.
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