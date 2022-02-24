У Росії ЗМІ зобов'язали використовувати інформацію про війну з Україною тільки з "офіційних російських джерел"

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт регулятора.



Роскомнагляд повідомив, що за поширення "завідомо неправдивої інформації" ЗМІ загрожує адміністративний штраф до 5 млн рублів. Регулятор також може блокувати подібні матеріали.



"Саме російські офіційні інформаційні джерела розташовують і поширюють достовірну і актуальну інформацію", - написали у Роскомнагляді.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb