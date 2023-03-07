Про це інформує начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні близько 16:00 у с. Сніжківка Ізюмського району місцевий 63-річний мешканець на власному подвір'ї наступив на російську протипіхотну міну "Пелюстка", - пише очільник регіону.

Повідомляється, що внаслідок вибуху літній чоловік зазнав осколкового поранення. Його у стані середньої тяжкості госпіталізували.

Синєгубов закликав мирних жителів області бути максимально уважними та обережними.

"На деокупованих територіях ворог залишив дуже багато мін та інших вибухонебезпечних предметів. У разі виявлення підозрілого предмета не торкайтесь його. Необхідно відійти від знахідки на безпечну відстань та одразу звернутися до співробітників ДСНС або Нацполіції", - додав голова ОВА.

Довідково. Сніжківка - село в Ізюмському районі Харківської області. Більша частина території населеного пункту була тимчасово окупованою до контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року.