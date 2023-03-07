У селі на Харківщині літній чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка" на власному подвір’ї
7 березня у селі Сніжківка поблизу Ізюму Харківської області 63-річний чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка" на власному подвір’ї, його ушпиталили
Про це інформує начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Сьогодні близько 16:00 у с. Сніжківка Ізюмського району місцевий 63-річний мешканець на власному подвір'ї наступив на російську протипіхотну міну "Пелюстка", - пише очільник регіону.
Повідомляється, що внаслідок вибуху літній чоловік зазнав осколкового поранення. Його у стані середньої тяжкості госпіталізували.
Синєгубов закликав мирних жителів області бути максимально уважними та обережними.
"На деокупованих територіях ворог залишив дуже багато мін та інших вибухонебезпечних предметів. У разі виявлення підозрілого предмета не торкайтесь його. Необхідно відійти від знахідки на безпечну відстань та одразу звернутися до співробітників ДСНС або Нацполіції", - додав голова ОВА.
Довідково. Сніжківка - село в Ізюмському районі Харківської області. Більша частина території населеного пункту була тимчасово окупованою до контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року.
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